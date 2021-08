Protest gegen Offensive – 400 Menschen demonstrieren in Bern gegen die Taliban Mehrere hundert Personen haben sich am Montag in Bern versammelt. «Wir wollen keine Scharia», skandierten sie und riefen zum Frieden auf.

«Wir wollen Frieden»: Kundgebungsteilnehmerinnen am Montag an der Demo in Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Schätzungsweise 400 Menschen haben am späteren Montagnachmittag vor dem Bundeshaus in Bern an einer Kundgebung gegen die Taliban teilgenommen. Sie riefen «Nieder mit den Taliban» und «Wir wollen keine Scharia».

Auf Transparenten forderten Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmer Unterstützung für die Bewohner des Landes. Um Hilfe bat auch ein Redner, der sagte, Millionen von Afghanen seien gegen die neuen Machthaber im Land.

Zur Kundgebung aufgerufen hatte eine Gruppe von Exil-Afghanen namens «My life in Switzerland» und das in Bern verankerte Migrant Solidarity Network. Die Stadt Bern hatte die Demonstration als Spontankundgebung bewilligt.

Forderung nach humanitärer Hilfe

Mortaza Shahed von «My life in Switzerland» sagte am Rand der Kundgebung auf zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA, am Wichtigsten wäre seiner Ansicht nach, dass die Schweiz die humanitäre Hilfe in Afghanistans Nachbarstaaten ausbauen würde. Im Land selber sei derzeit wegen der Taliban wenig auszurichten.

Auch brauche es nun langfristige Lösungen für in der Schweiz lebende Afghanen mit abgewiesenem Asylentscheid. Das forderte auch das Migrant Solidarity Network auf an der Kundgebung verteilten Zetteln. Shahed sagte weiter, niemand in Afghanistan traue den Taliban. Die nächsten Monate würden zeigen, wie sie sich verhielten. Lesen Sie dazu auch: «Die Schweiz muss sofort 10’000 Geflüchteten Schutz gewähren»

SDA/oli

