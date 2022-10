Urteil im Fall von Journalistin Galizia – 40 Jahre Haft für Brüder nach Mord auf Malta Damit sind drei Männer, die das Attentat auf die Journalistin Daphne Caruana Galizia verübt haben, verurteilt worden. Ein möglicher Drahtzieher wartet auf seinen Prozess.

Die beiden verurteilten Brüder werden vom Gericht in Valletta ins Gefängnis überführt. Foto: Jonathan Borg (AP/Keystone/14. Oktober 2022)

Fast genau fünf Jahre nach dem Autobombenanschlag auf die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia wurden zwei Männer wegen Mordes verurteilt. Eine Richterin verhängte gegen die Brüder, die sich zuvor überraschend schuldig bekannt hatten, am Freitag in der Hauptstadt Valletta Haftstrafen von jeweils 40 Jahren. Das Attentat wurde laut Ermittlern von drei Männern verübt; der dritte Beschuldigte war schon Anfang 2021 zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er ein Geständnis abgelegt und Details der Tat verraten hatte. Ein möglicher Drahtzieher wartet indes auf seinen Prozess.

Der Mord hatte auf dem EU-Inselstaat sowie international für Bestürzung und Empörung gesorgt. Die aus Malta stammende Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, schrieb am Freitagabend bei Facebook, der Schuldspruch bedeute für Caruana Galazia und die Angehörigen zwar keine Gerechtigkeit, sei aber «ein kleiner Schritt». Jetzt müssten die Hintermänner des Mordes und jene, die die Täter schützten, zur Rechenschaft gezogen werden, schrieb Metsola.

Caruana Galizia war eine der bekanntesten Journalistinnen des Landes und recherchierte sowie veröffentlichte jahrelang über die teils weitreichende Korruption auf der Mittelmeerinsel.

Die Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia hat in Malta zu Protesten geführt. Foto: René Rossignaud (AP/Keystone/29. November 2019)

Die beiden Brüder waren bereits kurz nach dem Bombenanschlag am 16. Oktober 2017 festgenommen worden. Sie bestritten bis zuletzt die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Erst am Freitagnachmittag – wenige Stunden nach Prozessbeginn – bekannten sie sich überraschend schuldig. Dadurch vermieden sie, von der am Morgen eingesetzten Jury verurteilt zu werden. Ihnen hatten lebenslange Haftstrafen gedroht. Auch falls die 57 und 59 Jahre alten Brüder vorzeitig aus der Haft entlassen werden, werden sie den Grossteil ihres restlichen Lebens hinter Gittern verbringen, wie Medien in Valletta berichteten.

Millionär streitet Vorwürfe ab

Wie die Ermittler rekonstruierten, platzierten die drei Männer unter dem Fahrersitz des Autos der Journalistin den Sprengstoff und liessen ihn ferngesteuert hochgehen. Den Zünder habe einer der Brüder per Handy auf einem Boot ausgelöst und das Telefon ins Meer geworfen. Der dritte Auftragskiller hatte bereits Details genannt.

Ein weiteres Geständnis in der Causa hatte ein Taxifahrer abgelegt. Er gab an, ein Vermittler zwischen den Mördern und dem Geschäftsmann Yorgen Fenech als Auftraggeber des Attentats gewesen zu sein. Jener Unternehmer sitzt seit November 2019 in Haft, als er auf seiner Jacht bei einem möglichen Fluchtversuch festgenommen wurde. Der Millionär wartet auf den Beginn seinen Prozess. Er streitet die Vorwürfe ab und behauptet, einflussreiche Politiker steckten hinter dem Attentat. Die beiden verurteilten Brüder kündigten laut Medienberichten beim Verlassen des Gerichtssaals an, nun die ganze Wahrheit zu verraten.

