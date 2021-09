Felssturz in Schattenhalb – 38-Tonnen-Block donnerte auf die Wiese 250 bis 400 Tonnen Fels stürzten bis zum Weiler Falcheren. Gemeinderat Ulrich Kohler spricht von «Riesenglück», dass es zu keinen grösseren Schäden kam. Hans Peter Roth

250 bis 400 Tonnen Fels stürzten am Mittwoch über rund 650 Meter in die Tiefe, bis zum Weiler Falcheren. Geologin Lea Odermatt beim Vermessen des 38-Tonnen-Blocks. Foto: PD

Unheimliches Rumpeln, Gepolter und eine Staubwolke: Zahlreiche Menschen in Schattenhalb, Meiringen und am gegenüberliegenden Hasliberg wurden am Mittwoch Zeugen eines Felssturzes. Die Felsmassen hatten sich etwa um 16.45 Uhr unterhalb des Chaltenbrunnen-Hochmoors gelöst und donnerten schliesslich durch den Schutzwald bis zum Weiler Falcheren.

Ein rund 14 Kubikmeter grosser Block sei «wie ein Gumpibälli» herabgestürzt, erzählt Ulrich Kohler, Gemeinderat der betroffenen Gemeinde Schattenhalb: «Er hinterliess eine Schneise im Schutzwald, traf eine Brennholzbeige und kam schliesslich unweit von einem unbewohnten Gebäude auf der Matte zu liegen.»