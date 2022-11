Mann angeschossen – 37-Jähriger stellt sich der Polizei in Moutier Letzte Woche wurde in Frankreich ein Mann durch Schüsse schwer verletzt. Der mutmassliche Täter, ein Schweizer, hat sich in Moutier gestellt.

Die Polizeiwache in Moutier: Hier hat sich der 37-Jährige gestellt. (Archivbild) Foto: Olivier Allenspach

Ein 37-jähriger Schweizer hat sich vergangene Woche der Polizei in Moutier gestellt. Er soll in Frankreich auf einen 29-Jährigen geschossen haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchter vorsätzlicher Tötung.

Die Schüsse fielen in der Ortschaft Charmoille in dem an die Schweiz angrenzenden französischen Departement Doubs. Das Opfer wurde schwer verletzt. Den Schüssen soll nach Angaben der Berner Kantonspolizei vom Mittwoch ein Streit vorausgegangen sein.

Der mutmassliche Täter ist geständig, er befindet sich in Haft. Da er einer Auslieferung an Frankreich nicht zustimmte, wird das Verfahren gegen ihn aller Wahrscheinlichkeit nach in der Schweiz geführt.

SDA/flo

