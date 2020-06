Kantonspolizei Bern büsst Fahrer – 36 Personen bei Verkehrskontrolle angezeigt In der Stadt Bern hat die Polizei am Donnerstag Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwei Rasern wurde der Führerausweis an Ort und Stelle entzogen.

Die Kantonspolizei Bern hat zahlreiche Fahrer bei einer Kontrolle gebüsst. (Symbolbild) Christian Pfander

Bei einer Verkehrskontrolle an der Weissensteinstrasse in der Stadt Bern hat die Kantonspolizei am Donnerstagabend 36 Fahrzeuglenker bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zwei Rasern wurde der Führerausweis an Ort und Stelle entzogen.

Die beiden – ein Motorrad-Lenker und ein Autofahrer – waren nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit rund 85 Stundenkilometern unterwegs. Erlaubt wären auf dem Streckenabschnitt 50 km/h.

Insgesamt wurde die maximal zulässige Geschwindigkeit von 73 Fahrzeugen überschritten. Rund die Hälfte wurde verzeigt, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

( cse, SDA )