Tagestipp: Thomaskirche Leipzig in Saanen – 35 Jahre lang war er Bachs «Nachfolger» In der Kirche Saanen widmet Ulrich Böhme, langjähriger Organist der Leipziger Thomaskirche, sein Orgelprogramm natürlich Johann Sebastian Bach – aber nicht nur. Kulturredaktion

35 Jahre wirkte Ulrich Böhme als Organist an der Thomaskirche in Leipzig. Foto: zvg

Als Pfarrerssohn zog es Ulrich Böhme schon als Kind zur Orgel. Bereits als 13-Jähriger begleitete er den Gottesdienst an der Barockorgel. Eine lebenslange Liebe war besiegelt. Ulrich Böhme ist eine Art «Nachfolger» von Johann Sebastian Bach. In den mehr als 35 Jahren, die er bis 2021 als Thomasorganist an der Thomaskirche in Leipzig in Diensten stand, hat der Musiker das jahrhundertealte Erbe auf brillante Weise weitergeführt. Dies stellt er an der Orgel der Mauritiuskirche Saanen mit einem Programm unter Beweis – ein Programm, das natürlich Johann Sebastian gewidmet ist, aber auch weniger bekannten Meistern wie Nicolaus Bruhns, Josef Labor oder Josef Gabriel Rheinberger die Ehre erweist. (lex)

