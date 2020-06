Hanf-Indooranlage ausgehoben – 3300 Hanfpflanzen in der Nähe von Biel entdeckt Auf die Schliche kam die Polizei dem Betreiber bei einer Autokontrolle in der Region Bern. Der 28-jährige Mann aus Orvin wurde verhaftet.

Die Hanf-Indooranlage in Orvin. zvg/Kapo Bern

Die Berner Kantonspolizei hat am Donnerstag in einer Lagerhalle in Orvin eine Indooranlage mit mehr als 3300 Hanfpflanzen ausgehoben. Der mutmassliche Betreiber wurde vorübergehend in Haft gesetzt.

Der 28-jährige Mann werde sich wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Justiz verantworten müssten, teilten Polizei und Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Freitag mit.

Auf die Schliche kam die Polizei dem Mann bei einer Autokontrolle in der Region Bern. Im Fahrzeug wurden mehrere Dutzend Hanfpflanzen und Utensilien zum Hanfanbau gefunden. Weitere Ermittlungen in Bern und Biel ergaben noch gleichentags den Verdacht auf eine grössere Anlage in Orvin.

In der Halle beschlagnahmte die Polizei in der Nacht auf Freitag 584 erntereife Pflanzen, 407 Hanfpflanzen im Wachstum, 2330 Stecklinge und Setzlinge sowie 13 Mutterpflanzen. Sichergestellt wurden auch technische Geräte zum Anbau. Weitere Ermittlungen seien im Gange, hiess es weiter.

Insgesamt stellte die Polizei über 3300 Hanfpflanzen sicher. zvg/Kapo Bern

( cse, SDA )