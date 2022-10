Explodierende Schülerzahlen in Wabern – 30-Millionen-Schulhaus soll Platzproblem lösen Seit Jahren investiert Köniz im Boom-Quartier Wabern in neuen Schulraum – doch der Platz bleibt knapp. Jetzt soll das Morillon-Schulhaus erweitert werden. Christoph Albrecht

Auf der Schulanlage Morillon in Wabern – im Bild ein Schulzimmer ebendort während Corona – soll künftig mehr Schulraum entstehen. Foto: Raphael Moser

Köniz wächst und wächst. Zwischen 2010 und 2020 hat die Bevölkerungszahl in Berns grösstem Vorort mit fast 43’000 Einwohnenden um 9 Prozent zugenommen. Gleich in doppelter Geschwindigkeit gingen dabei die Zahlen in Wabern hinauf. Der Ortsteil zählte 2010 noch 6843 Einwohnende, 2020 waren es bereits über 8000. Das entspricht einem Wachstum von fast 18 Prozent.