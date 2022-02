Tod eines 8-jährigen Mädchens – 30-jährige Frau muss im Fall Nieder­wangen in Unter­suchungs­haft Am Donnerstag wurde im Fall des zwei Tage zuvor tot aufgefundenen Mädchens eine Tatverdächtige verhaftet. Sie muss zwei Monate in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft hat im Fall des toten 8-jährigen Mädchens ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Eine 30-jährige Frau sitzt im Fall Niederwangen BE in Untersuchungshaft. Das Zwangsmassnahmengericht hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben und eine zweimonatige Untersuchungshaft angeordnet.

Das sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der leblose Körper eines achtjährigen Mädchens war am Dienstagabend vergangener Woche im Könizbergwald aufgefunden worden, in der Nähe des Papillon-Quartiers in Niederwangen. Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland eröffnete ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung.

Der Tatverdacht richtet sich gegen eine 30-jährige Frau aus dem Kanton Bern, wie am Freitag bekannt wurde. Weitere Angaben zur Identität der Frau machten Polizei und Staatsanwaltschaft aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes bislang nicht.

SDA/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.