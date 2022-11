Grünfläche um jeden Preis? – 3,7 Millionen Franken für einen Spielplatz in Bern Im Quartier gebe es keine Alternativen. Darum will die Stadt Bern für einen Spielplatz teures Bauland kaufen. Das sorgt für Kritik. Simon Wälti

Für den Parkplatz des Unternehmens Galenica zahlt die Stadt Bern 1580 Franken pro Quadratmeter. Foto: Adrian Moser

Das wird teuer: Die von Finanzsorgen geplagte Stadt Bern will für eine Parzelle im Untermattquartier in Bern-Bethlehem mit einer Fläche von rund 2300 Quadratmetern 3,7 Millionen Franken ausgeben – das sind rund 1580 Franken pro Quadratmeter. Heute wird das Areal als Parkplatz genutzt.



Zum Vergleich: Für gut 84’000 Quadratmeter Bauland auf dem Viererfeld zahlte die Stadt Bern dem Kanton unter dem Strich 51 Millionen Franken, also etwa 605 Franken pro Quadratmeter.