Pilotversuch auf Berner Bahnhofplatz – 3-2-1-Go – Countdown-Ampel soll Zebrastreifen sicherer machen Ab Mittwoch werden die Ampeln beim grossen Zebrastreifen auf dem Berner Bahnhofplatz mit einer Countdown-Funktion aufgerüstet – zunächst erst am Abend. db

Das Ziel von Countdown-Ampeln ist es, Leute davon abzuhalten, den Zebrastreifen bei Rot zu überqueren. Susanne Keller (Archiv)

Es soll ein mehrmonatiger Versuchsbetrieb sein, wie die Stadt Bern am Dienstag mitteilt. Ab Mittwochabend sollen den Fussgängerinnen und Fussgängern beim grossen Zebrastreifen am Bahnhofplatz Countdown-Ampeln zur Verfügung stehen.

Eine Countdown-Ampel zeigt den wartenden Leuten an, wie lange es noch dauert, bis die Ampel von Rot auf Grün wechselt. Vor allem wenn Leute in Eile seien, könne die Rotphase als sehr lange empfunden werden und zu einem Überqueren bei Rot verleiten, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Die Countdown-Ampel sei ein gutes Mittel, in solchen Situationen Klarheit zu schaffen und damit die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

Die Stadt Bern wolle den neuen Ampeltyp beim Bahnhofplatz im Rahmen eines mehrmonatigen Pilotversuchs testen. Der Versuch habe insbesondere zum Ziel, das Verkehrsverhalten zu beobachten und auszuwerten. Während der ersten Wochen werde die Countdown-Ampel jeweils zwischen 16 und 19 Uhr in Betrieb sein. Die Betriebszeiten würden dann schrittweise ausgedehnt.

Für die Installation und den Testbetrieb hat die Stadtregierung laut Mitteilung im vergangen Jahr einen Kredit von 156’000 Franken genehmigt. Verläuft der Versuch erfolgreich, sollen später auch bei anderen Lichtsignalanlagen Countdown-Ampeln zum Einsatz kommen.

