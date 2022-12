Tötungsdelikt in Kehrsatz – 29-jährige Frau tot aufgefunden – Ehemann in Haft In Kehrsatz wurde eine Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Der 35-jährige Ehemann des Opfers sitzt in Untersuchungshaft.

Die Kantonspolizei Bern ermittelt wegen eines Tötungsdelikts in Kehrsatz. Foto: Keystone/Peter Schneider

Am 16. Dezember wurde in einer Wohnung in Kehrsatz eine Frau leblos aufgefunden. Bei der toten Frau handelt es sich um eine 29-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern. Bei den Abklärungen konnte eine Dritteinwirkung nicht ausgeschlossen werden, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Da Ungereimtheiten bestanden und es Hinweise gab, dass der Ehemann der Verstorbenen mit dem Tod der Frau in Verbindung stehen könnte, wurde der 35-jährige Schweizer am 22. Dezember angehalten. Die zuständige Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft. Dem Antrag wurde stattgegeben, der Mann befindet sich aktuell in Haft.

Gemäss den aktuellen Kenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Umfangreiche Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen sind im Gang.



