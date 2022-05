Beinahe Hitzetag im Mai – 29,5 Grad in Chur – der Sommer erreicht die Schweiz Die 30-Grad-Marke wurde heute Mittwoch nur knapp verfehlt. Laut SRF Meteo liegen die Temperaturen in diesem Monat rund 10 Prozent über der Norm.

Eine Frau und ein Mann geniessen das Wetter im Schatten unter einem Baum auf der Landiwiese in Zürich. (11. Mai 2022). Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Der Sommer ist in der Schweiz angekommen: 29,5 Grad Celsius hat Chur am Mittwoch gemessen. Die 30-Grad-Marke, über die am Morgen noch spekuliert wurde, ist also nicht erreicht worden – das wird sich auch in den nächsten Tagen nicht ändern.

Die wärmsten Luftmassen zögen von Mittwoch auf Donnerstag übers Land, sagte ein Sprecher von Meteoschweiz gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Heisser als heute werde es in den nächsten paar Tagen also wahrscheinlich nicht. Es sei zurzeit allerdings zu warm für die Jahreszeit.

Das sieht auch SRF Meteo so: «Es ist deutlich wärmer als man im Mai erwarten würde. Die Höchstwerte liegen rund 10 Grad über der Norm», hiess es auf Anfrage. Die sommerlichen Temperaturen hielten noch bis mindestens Mitte nächster Woche an.

Über 28 Grad in Visp, Sion und Basel

Heiss war es am Mittwoch laut Temperaturkarte von Meteoschweiz auch in Visp mit 28,9 Grad oder Sion mit 28,6 Grad. In Basel, wo heute noch vor dem Mittag 25 Grad gemessen worden waren, kletterte das Thermometer auf 28,1 Grad.

Die warmen Luftmassen ziehen just zur Zeit der Eisheiligen über die Schweiz. Diese dauern vom 11. bis zum 14. Mai und finden ihren Abschluss mit der «Kalten Sophie» am 15. Mai. In dieser Zeit soll es nach der Überlieferung zu Frühjahresfrost kommen. Statistisch lässt sich das laut Meteoschweiz allerdings nicht erhärten.

SDA/step

