Unfall in Roggwil – 27-Jähriger von Zug erfasst und tödlich verletzt In Roggwil wurde vergangene Woche ein 27-jähriger Mann von einem Zug erfasst und schwer verletzt. In der Nacht auf Freitag ist er im Spital verstorben.

Beim Brunnmatt-Industrieareal in Roggwil wurde der Mann von einem Zug erfasst. (Archivbild) Foto: Marcel Bieri

Am vergangenen Freitag wurde der Kantonspolizei kurz nach 2 Uhr in der Nacht gemeldet, dass auf Höhe des Industrieareals Brunnmatt in Roggwil eine verletzte Person im Gleisbereich liege.



Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen schwer verletzten Mann vor. Der Verletzte wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht. Dort ist er in der Nacht auf diesen Freitag seinen schweren Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 27-jährigen Schweizer aus dem Kanton Basel-Land.



Den aktuellen Erkenntnissen zufolge war der Mann gegen 1 Uhr zu Fuss vom Bahnhof Roggwil-Wynau in Richtung Langenthal entlang der Gleise unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen wurde er auf seinem Weg von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Derzeit geht die Polizei von einem Unfall aus.



Zur Klärung der genauen Umstände werden Zeugen gesucht. Personen, die zwischen 1 und 2.15 Uhr eine männliche Person an den erwähnten Örtlichkeiten gesehen oder anderweitige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden.



tag/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.