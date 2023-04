Gericht statuiert Exempel an Kremlkritiker – 25 Jahre Haft als Warnung Der russische Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa wird in einem fadenscheinigen Prozess verurteilt. Er habe alles richtig gemacht, sagte der 41-Jährige, der lange ins Straflager muss. Silke Bigalke aus Moskau

Schuldspruch wegen Hochverrats: Wladimir Kara-Mursa im Glaskasten des Moskauer Gerichts. Foto: Keystone

Der Angeklagte konnte nicht mal sehen, wie viele Menschen für ihn ins Moskauer Gericht gekommen waren. Das gesamte Verfahren gegen Wladimir Kara-Mursa hatte hinter verschlossenen Türen stattgefunden, doch der Urteilsspruch am Montag sollte öffentlich sein, schließlich wollte der russische Machtapparat ein Zeichen setzen. Kara-Mursa ist der erste Oppositionelle in Russland, der nach Kritik am Krieg gegen die Ukraine wegen Hochverrats verurteilt worden ist. Er erhielt 25 Jahre Haft – wie befürchtet.