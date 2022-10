Mildes Herbstwetter – 25 Grad warm – spätester Sommertag seit Messbeginn Warme Luftmassen sorgten am Sonntag für einen neuen Wetterrekord in der Schweiz. In den kommenden Tagen dürfte es weiterhin zu mild für die Jahreszeit bleiben.

Warme Luftmassen aus Südwesten und ein Südföhn verhalfen am Sonntag der Stadt Chur zu einem Sommertag. (Archivbild) Foto: Alessandro della Bella (Keystone)

In Chur GR sind am Sonntag 25,4 Grad gemessen worden. Das bedeutet einen Sommertag und den spätesten je registrierten Tag mit mehr als 25 Grad Celsius in der Schweiz.

Wie der Wetterdienst Meteonews am Sonntag mitteilte, sind dafür die warmen Luftmassen verantwortlich, welche mit einer Südwestströmung zum Alpenraum gebracht wurden. Zudem trieb im Rheintal ein Südföhn die Temperaturen in die Höhe.

Hohe Temperaturen wurden am Sonntag auch an weiteren Orten im Rheintal gemessen, dazu etwa 22,7 Grad am Messort Sankt Chrischona bei Basel und 22,4 Grad in Fahy JU.

Wärmster Oktober seit Messbeginn

Am Samstag hatte der Wetterdienst des Bundes Meteoschweiz gemeldet, der zu Ende gehende Monat werde als wärmster Oktober seit Messbeginn in die Geschichte eingehen. Die Temperaturen waren im Schweizer Mittel laut Meteoschweiz rund 3,8 Grad zu warm. Am Samstag wurden etwa in Zweisimmen BE 25,4 Grad gemessen.

Noch wärmer war es am Freitag in Delsberg JU: Dort zeigte das Thermometer 27,4 Grad an.

Laut Meteonews dürften die Temperaturen in den kommenden Tagen etwas sinken. Weitere Sommertage seien nicht in Sicht. Es bleibe aber zu mild für die Jahreszeit. Ab der zweiten Wochenhälfte sind dann für die Jahreszeit übliche Temperaturen zu erwarten.

SDA/ij

