Unfall auf der Westflanke – 24-Jähriger stürzt am Eiger mehrere hundert Meter in die Tiefe Ein 24-jähriger Schweizer aus dem Kanton Freiburg ist am Dienstagnachmittag auf der Skiabfahrt an der Westflanke des Eigers tödlich verunglückt.

Ein 24-jähriger Skifahrer ist an der Westflanke des Eigers im Berner Oberland tödlich verunglückt. (Archivbild KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Ein 24-jähriger Schweizer aus dem Kanton Freiburg ist am Dienstagnachmittag auf der Skiabfahrt an der Westflanke des Eigers tödlich verunglückt. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Die Polizei sei kurz vor 13.30 Uhr informiert worden, dass am Eiger in Wengen auf Gemeindegebiet von Lauterbrunnen ein Mann abgestürzt sei, teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit.

Im Rahmen eines umgehend eingeleiteten Rettungsflugs der Rettungsflugwacht in Zusammenarbeit mit der Alpinen Rettung Schweiz habe der Verunfallte rasch lokalisiert werden können. Der Notarzt habe allerdings nur noch den Tod des Verunfallten feststellen können.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen sei der Mann zusammen mit einem 21-jährigen Begleiter am Vormittag von der Bergstation Eigergletscher zum Gipfel hochgestiegen. Der Abstieg über die Westflanke sei zunächst zu Fuss erfolgt, bevor die beiden Männer mit Skis abfahren wollten: Dabei sei der 24-Jährige zu Fall gekommen und mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.