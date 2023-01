Zoll stoppt Seat in Basel – 23 Personen fahren in einem Auto über die Grenze An der Grenze zu Deutschland hat ein Zöllner am Montag ein aus der Ukraine stammendes Auto mit sieben Sitzen kontrolliert. Dabei sind insgesamt 23 Menschen ausgestiegen.

Ein Schweizer Zöllner hat am Montagmorgen bei der Grenzkontrolle an der Autobahnzollanlage in Weil am Rhein nicht schlecht gestaunt, als 23 Personen einem einzigen Auto entstiegen. Es handelte es sich nämlich um einen siebenplätziges Seat Alhambra.

Wie das Polizeipräsidium Freiburg im Breisgau am Dienstag mitteilte, wurden nämlich als Insassen neun Erwachsene und 14 Kinder gezählt. Sie seien Mitglieder einer in der Schweiz wohnhaften Grossfamilie, wie es in der Mitteilung heisst. Die Grossfamilie sei aus der Ukraine über Polen in die Schweiz gereist, berichtet «20 Minuten». Das Ziel Reise war Bern, wo der Fahrer des Autos, ebenfalls ein Ukrainer, wohnhaft ist. Über die Feiertage hatten viele Personen mit Schutzstatus S Familienangehörige in der Ukraine besucht.

Der Schweizer Zollbeamte verweigerte dem Fahrer und den Insassen die Einreise und schaltete die deutsche Polizei ein. Der Fahrer müsse mit einem Bussgeld rechnen, da er als Verantwortlicher mehrere Personen, darunter viele Kinder ohne jede Sicherung befördert habe.

Nach Beendigung der Modalitäten durften die Personen in die Schweiz einreisen, «logischerweise nicht mehr alle zusammen in dem Seat Alhambra», schreibt die deutsche Polizei.

