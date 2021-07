Nach Gewalt in Belp – 22 Anklagen gegen Mitglieder von Motorradclubs Vor zwei Jahren gerieten in Belp mehrere Motorradgangs aneinander, mehrere Personen wurden verletzt. Nun kommt es zur Anklage.

Der Rockerkrieg von Belp forderte im Mai 2019 vier Schwerverletzte – stundenlang durchkämmte die Polizei die Umgebung auf Spuren. Screenshot: TeleBärn

Gut zwei Jahre nach einem wüsten Streit zwischen Mitgliedern von Motorradclubs hat die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland die Untersuchung des Vorfalls in Belp BE abgeschlossen. 22 Personen werden gemeinsam angeklagt. Lesen Sie hier den Hintergrundartikel zu den rauen Sitten in der Berner Rockerszene.

Wie die Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilten, wird sämtlichen Beschuldigten zur Last gelegt, sich an einem Raufhandel beteiligt zu haben. Deshalb erfolgt aufgrund des Grundsatzes der Verfahrenseinheit eine gemeinsame Anklage.

Zwei der zweiundzwanzig Beschuldigten wird ausserdem versuchte Tötung, eventuell schwere Körperverletzung vorgeworfen. Einer davon, ein heute 37-jähriger Mann, befindet sich seit Oktober 2020 im vorzeitigen Strafvollzug. Ihm werfen Polizei und Staatsanwaltschaft vor, im Zug der Auseinandersetzung eine Schusswaffe eingesetzt zu haben. Damit soll er einen Mann schwer verletzt haben.

Die Polizei ging im Mai 2019 davon aus, dass Mitglieder von mindestens drei Motorrad-Gangs an dem Streit beteiligt waren. Der Streit führte zu mehreren Verletzten. Die Polizei hielt damals 34 Personen an. Gegen zehn Personen wurde das Verfahren eingestellt, weil sich der Verdacht der Teilnahme am Raufhandel nicht ausreichend erhärten liess.

Die angeklagten Personen werden vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland erscheinen müssen.

SDA/cse

