Nach tödlichem Angriff in Tramelan – 21-jähriger Täter unter Mordanklage Im September 2018 hatte ein damals 19-jähriger Mann am Bahnhof einen Mann getötet. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes.

Der Bahnhof Tramelan: Hier tötete der damals 19-Jährige im September 2019 einen 36-jährigen Mann. Google Streetview

Der 19-jährige Mann hatte in der Nacht auf den 23. September 2018 in einem Einfamilienhaus in Tramelan zuerst drei Personen verletzt und dann am Bahnhof einen Mann mit einem scharfen Gegenstand tödlich verletzt. In welchem Verhältnis der Mann zu den Opfern stand, gaben die Behörden nie bekannt. Es hiess, er habe mit ihnen zusammengewohnt.

Im Fall des tödlichen Angriffs erhebt die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland nun Anklage wegen Mordes, eventuell vorsätzlicher Tötung, wie sie am Mittwoch nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens mitteilte. Weiter lautet die Anklage auf versuchten Mords in drei Fällen, eventuell versuchter vorsätzlicher Tötung oder versuchter schwerer Körperverletzung.

Bei getöteten Opfer handelte es sich um einen 36-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Opfer und Täter nicht, wie der zuständige Staatsanwalt Raphaël Arn am Mittwoch auf Anfrage bekanntgab. Beim geständigen Täter handelt es sich um einen psychisch kranken Mann, der sich zum Zeitpunkt der Tat in einer geschlossenen Anstalt nach Jugendstrafrecht befand. Er weilte in Tramelan, weil ihm ein Familienbesuch bewilligt worden war.

SDA/awb