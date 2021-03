Sommerkonzerte auf dem Expo-Areal? Infos einblenden

Parallel zum Abstimmungskampf um die neue Festhalle finden Überlegungen statt, wie das Gelände der Bernexpo im Sommer genutzt werden kann. So ist die Eventveranstalterin in Diskussion mit Konzertveranstaltern, um im Sommer Freiluftkonzerte auf dem Areal der Bernexpo durchzuführen. Die Gespräche fanden unter anderem mit den beiden Veranstaltern des Seaside-Festivals in Spiez, Philippe Cornu und Sacha Altermatt, statt.



Auf Anfrage bestätigt Cornu die Gespräche, allerdings seien «noch viele Fragen offen». Es hängt alles davon ab, wann und mit welchen Vorgaben Sommer-Events geplant werden können.



Um wie viele Besucherinnen und Besucher würde es sich denn handeln? «Damit sich der Aufwand lohnt, müsste ein Minimum von 2000 Personen möglich sein», sagt Cornu. Vorbild für die Freiluftkonzerte soll das Konzept der Konzerte am Blausee sein, wo Patent Ochsner vergangenen September sechs Konzerte mit jeweils tausend Personen gespielt haben – alle Tickets waren damals innert Kürze ausverkauft.



Geplant wären die Events auf dem Kiesplatz bei der Berner Allmend, auch Hyspaplatz genannt. Hierfür hat die Bernexpo bereits bei Stadtgrün angefragt und die grundsätzliche Bewilligung zur Nutzung des Platzes erhalten.



Allerdings ist dies erst eine von vielen Hürden für die Veranstalter. Eine definitive Bewilligung kann erst das Eventmanagement der Stadt Bern erteilen. Dieser Entscheid dürfte dann je nach epidemiologischer Lage, Durchimpfung und Testkapazitäten erfolgen. (cse)