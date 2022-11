2022 war ein schlechtes Jahr für 3a-Fonds – Was Anleger jetzt tun können

Wegen tiefer Zinsen wird das Geld der dritten Säule vermehrt in Wertschriften angelegt. Doch weil die Börse schwächelt, haben solche Fonds an Wert verloren. Was tun? Die besten Tipps für Anlegerinnen.