Frankfurt – 20’000 Menschen wegen grosser Weltkriegsbombe evakuiert Bei Bauarbeiten im Frankfurter Stadtteil Bockenheim ist ein 500 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurden.

Entschärfung am Mittwoch: Blick auf die Fundstelle der 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. (10. Oktober 2022) Keystone

In Frankfurt ist eine etwa 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Aufgrund der Bauart und des Zustandes des Blindgängers könnten die Massnahmen des hessischen Kampfmittelräumdienstes dieses Mal länger dauern, teilte die Feuerwehr am Montag auf ihrer Webseite mit. Es sei geplant, den Sprengstoff am Mittwoch zu entschärfen, erklärte die Feuerwehr, doch erst aufwändige Vorarbeiten am Mittwoch würden zeigen, wie die Bombe unschädlich gemacht werden könne.

Die Behörden forderten rund 20’000 Menschen auf, ihre Häuser bis Mittwoch früh zu verlassen. Sie legten zudem einen Evakuierungsbereich im Umkreis von 1000 Metern um die Fundstelle fest. Nach Angaben der Feuerwehr hält der Kampfmittelräumdienst eine Entschärfung nur durch eine kontrollierte Sprengung für möglich. Eine unkontrollierte Detonation würde massive Schäden und eine grosse Lebensgefahr bedeuten.

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Montagmorgen bei Bauarbeiten im Stadtteil Bockenheim entdeckt worden. In dem Stadtteil liegt unter anderem ein Universitätscampus.

