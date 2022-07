«Ehe für alle» im Kanton Bern – 200 Termine für homosexuelle Trauungen sind reserviert Seit Freitag können gleichgeschlechtliche Paare standesamtlich heiraten. In den Städten wird von diesem Recht stärker Gebrauch gemacht als auf dem Land. Lina Stalder

Im Kanton Bern geben sich am erstmöglichen Tag, dem 1. Juli, 23 homosexuelle Paare auf dem Zivilstandsamt das Jawort (Archivbild). Foto: Simon Glauser

In der Volksabstimmung vom 26. September 2021 hat die Schweiz Ja gesagt zur «Ehe für alle». Am Freitag, dem 1. Juli, ist das Gesetz in Kraft getreten.