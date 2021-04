Ohne Fahrausweis mit Mercedes unterwegs – 20-jähriger flüchtet vor der Polizei In Zollikofen hat ein 20-jähriger Autofahrer der Polizei mit massiv überhöhter Geschwindigkeit eine Verfolgungsjagd geliefert. Er war ohne Fahrausweis unterwegs.

Der Zwischenfall in Zollikofen passierte bereits am Karsamstag: Der junge Mann entzog sich einer Polizeikontrolle und flüchtete mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kirchlindach. Er vollzog auf der Flucht mehrere gefährliche Fahrmanöver und beging mehrere Verkehrswiderhandlungen, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten. Aus Sicherheitsgründen brachen die Einsatzkräfte schliesslich die Verfolgung ab.

Nach Zeugenaussagen und Abklärungen konnte die Polizei den Mann am Samstagabend anhalten. Es handelt sich um einen 20-Jährigen ohne gültigen Führerausweis. Er gestand, das Auto – einen weissen Mercedes – gefahren zu sein. Zur abschliessenden Klärung der Ereignisse haben Justiz und Polizei einen Zeugenaufruf erlassen.

