Tötungsdelikt in Ostermundigen – 20-jährige Frau getötet – junger Mann in Haft Eine 20-jährige Frau ist am Mittwoch in Ostermundigen Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Tags darauf hat die Polizei einen 22-jährigen festgenommen, der offenbar mit der Tat in Verbindung steht.

In Ostermundigen wurde am Mittwoch eine junge Frau getötet. Foto: Raphael Moser (Symbolbild)

Das Opfer war am Mittwoch leblos in einer Wohnung gefunden worden, wie die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilten. Einen Tag später wurde der junge Mann festgenommen. Die Polizei habe «Anhaltspunkte», dass dieser «mit der Tat in Verbindung» stehe, heisst es in der Mitteilung. Weitere Ermittlungen seien im Gange.

SDA

