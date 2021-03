Als BKW-Chefin Suzanne Thoma im Geschäftsjahr 2018 über zwei Millionen Franken verdiente, war in der kantonalen Politik Feuer im Dach. Viele hielten die Bezüge für überrissen. Nach dem Rückgang auf 1,76 Millionen Franken im Folgejahr stieg die Entschädigung nun wieder auf 1,93 Millionen Franken.

Der Regierungsrat hat einen Bericht zu den Vergütungen vorgelegt, der am Dienstag im Grossen Rat diskutiert wurde. Fazit: Das Parlament übt weiter Druck aus, damit die Löhne in Unternehmen mit Kantonsbeteiligung sinken. Die wichtigsten Punkte:

Das Parlament beauftragt die Regierung mit Planungserklärungen, auf eine generelle Senkung der Vergütungen hinzuwirken. Auch ein Lohndeckel sei zu prüfen. «Wir möchten den Regierungsrat stärker anbinden», sagt Samuel Leuenberger (SVP). Verlangt wird auch mehr Transparenz in Form eines jährlichen Reporting. Eine sehr deutliche Mehrheit des Grossen Rates von links bis rechts sah Handlungsbedarf. Man sei in der Lohndiskussion nicht viel weitergekommen, sagt die grüne Grossrätin Natalie Imboden. «Die Selbstregulierung funktioniert nicht, und der Regierungsrat lässt bisher konkrete Massnahmen vermissen.»

Was hat die Politik überhaupt zu sagen?

Der Einfluss der Politik auf Aktiengesellschaften ist durch das Obligationenrecht beschränkt. Demnach, so lautet eine Lesart, muss sich der Verwaltungsrat nach den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens ausrichten, politische Forderungen sind sekundär. So gesehen wäre es heikel, würde sich die Politik zu stark in die Führung des Unternehmens einmischen, zum Beispiel in Lohnfragen. Diese Auffassung geniesst in der Fachwelt nicht ungeteilte Zustimmung. Markus Müller, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Bern, sagt, die BKW sei zwar eine AG, gleichzeitig aber auch eine Trägerin öffentlicher Aufgaben. Streng genommen handle es sich bei ihr um eine Verwaltungseinheit. «Gemäss der Verfassung üben die politischen Organe über sie die Aufsicht aus. Der Umstand, dass die BKW als Aktiengesellschaft über unternehmerische Autonomie verfügt, ändert daran gar nichts.»