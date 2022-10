Höhlenmord am Bruggerberg – 19 Jahre für den Höhlenmörder Ein heute 23-jähriger Aargauer hatte seinen besten Freund in einer Höhle eingeschlossen und «elend verrecken» lassen. Das Urteil ist härter als von der Staatsanwältin gefordert. Lisa Aeschlimann

Der Beschuldigte sass am ersten Prozesstag wegen «Angstzuständen» nur kurz im Saal. Hier ganz rechts im roten Fleece. Gerichtszeichnung: Ida Künzle

Unfassbar. Unbegreiflich. Grausam, ja bestialisch. Das waren die Worte, die der Gerichtspräsident wählte, als er im Mordfall Bruggerberg das Urteil eröffnete. «Niemand von uns kann sich und will sich vorstellen, wie die letzten Stunden und Minuten im jungen Leben von Danilo Danner (Name geändert) vonstattengegangen sind», sagte der Gerichtspräsident an der Urteilseröffnung.