In gestohlenem Auto – 19-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei Ein Autofahrer flüchtete in Lyssach vor einer Polizeikontrolle. Er konnte vorerst entkommen, wurde dann aber einige Stunden später gefasst.

Die Fluchtfahrt führte von Lyssach via Urtenen-Schönbühl nach Fraubrunnen. Doto: Alessandro della Valle/Keystone

Am Dienstag gegen 3 Uhr morgens wollte die Polizei ein als gestohlen gemeldetes Auto auf der Bernstrasse in Lyssach kontrollieren. Doch der Autolenker hielt nicht an und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hindelbank davon.

Zwei Patrouillen nahmen mit Blaulicht und Sirene die Verfolgung auf und folgten dem Auto nach Hindelbank, und von dort aus weiter via Urtenen-Schönbühl und Jegenstorf nach Grafenried. Beim Ortseingang Fraubrunnen verloren die Einsatzkräfte schliesslich den Sichtkontakt zum flüchtenden Auto.

Während der Fluchtfahrt fuhr dieses deutlich zu schnell und legte gefährliche Fahrmanöver an den Tag, sodass die Einsatzkräfte dem Fluchtauto aus Sicherheitsgründen teilweise nicht unmittelbar folgten, wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte.

Lenker flüchtete zu Fuss weiter

Kurze Zeit später fand die Polizei das gesuchte Auto auf einem Rasen am Schlossweg in Fraubrunnen. Das Fahrzeug war leer und offenbar mit einem dortigen Stein kollidiert.

Daraufhin suchten die Einsatzkräfte zu Fuss nach dem Lenker, unter anderem auch im Hambüel-Wald. Im Einsatz standen neben mehreren Patrouillen auch Diensthunde und Drohnenpiloten sowie verschiedene Spezialdienste der Kantonspolizei Bern.

Kein Führerausweis

Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde der mutmassliche Lenker am Dienstagnachmittag in einem anderen Kanton, den die Polizei nicht näher benennt, angehalten und auf eine Polizeiwache gebracht.

Er gestand bei der Einvernahme, das Auto gefahren zu sein. Der 19-Jährige besass keinen Führerausweis. Er wurde entlassen, wird sich jedoch nach Abschluss der Ermittlungen vor der Justiz verantworten müssen.

Zur Klärung der Ereignisse sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen.

PD/flo

