Drogendeal in Bern – 19-jähriger handelte mit Kokain und Heroin In Wattenwil hat die Polizei einen 19-jährigen festgenommen, der in Bern mit Drogen handelte. Er ist geständig und befindet sich in Haft.

Diese Beutel mit Drogen stellte die Polizei un einem Gebäude in Wattenwil sicher. Foto: Kantonspolizei Bern

Eine Polizeipatrouille hatte den 19-Jährigen am Montag in der Berner Innenstadt Verdachts auf Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz angehalten, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten. Der Mann trug Kleinmengen Heroin auf sich. Die weiteren Ermittlungen führten die Polizei nach Wattenwil, wo sie bei einer Hausdurchsuchung gleichentags mehrere Dutzend zum Verkauf abgepackte Portionen Heroin und Kokain sowie grössere Mengen Bargeld sicherstellte.

Der junge Mann gestand bei den ersten Einvernahmen, mit den Drogen gehandelt zu haben. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Bei dem Einsatz in Wattenwil hielt die Polizei zudem einen anderen Mann an, der gerade die Liegenschaft verlassen wollte. Er trug weitere Betäubungsmittel auf sich.

