Wegen zu schnellen und zu lauten Autos – 19 Anzeigen nach Verkehrskontrolle Am Samstag hat die Polizei in Thun gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 19 Autolenkerinnen und -lenker angezeigt.

Bereits im vergangenen Sommer beschlagnahmte die Polizei in Thun mehrere Fahrzeuge wegen festgestellter Gesetzeswidrigkeiten. (Archivbild) Foto: zvg

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstag in Thun gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Konkret hatte sie dabei zu schnelle und zu laute Autos im Visier. In den Nachmittags- und Abendstunden wurden dazu auf dem ganzen Stadtgebiet Fahrzeuge angehalten, die aufgrund ihres Fahrverhaltens aufgefallen waren. Dabei kam es zu mehreren Anzeigen.

Im Rahmen der Kontrollen wurden sechs Fahrzeuge für eine technische Überprüfung durch Spezialistinnen und Spezialisten der Kantonspolizei Bern zum Verkehrsprüfzentrum Allmendingen begleitet. Zwei dieser Fahrzeuge wurden zwecks weiterer Abklärungen sichergestellt. Die Kantonspolizei hat in den vergangenen Monaten wiederholt gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt, um sogenannten Autoposerinnen und Autoposern und ihren unerlaubt lauten Fahrzeugen entgegenzuwirken.

Insgesamt werden nach den Kontrollen in Thun 19 Fahrzeuglenkende wegen verschiedener Verkehrsdelikte zur Anzeige gebracht. 16 von ihnen aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen, sowie jeweils eine Person wegen unnötigem Verursachen von Fahrzeuglärm, dem Überfahren einer Sicherheitslinie oder aufgrund von unerlaubten Abänderungen am Fahrzeug.

