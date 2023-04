Verfolgungsjagd bis Bern – 18-jähriger Lenker flüchtet vor Polizeikontrolle in Zollikofen Am späten Sonntagabend flüchtete ein 18-Jähriger während einer Verkehrskontrolle in Zollikofen. Im Auto wurde Marihuana gefunden.

Am Sonntag, kurz nach 23.25 Uhr, wollte eine Polizeipatrouille ein Auto, das auf der Bernstrasse in Richtung Münchenbuchsee unterwegs war, für eine Kontrolle anhalten, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilt. Der Lenker folgte zuerst dem Polizeiauto, beschleunigte jedoch im Bereich der Industriestrasse plötzlich und flüchtete. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und fuhr dem Auto bis über die Ausfahrt Wankdorf/Ostermundigen hinterher.

Beim Versuch einer weiteren Patrouille, das Auto am Schermenweg anzuhalten, touchierte dieses den stehenden Polizeiwagen. Bei der Autobahnauffahrt der A6 in Richtung Thun konnte das Fluchtfahrzeug schliesslich gestoppt werden. Mit gezückten Waffen hielt die Polizei die fünf Insassen im Auto an. Sie wurden danach auf eine Polizeiwache gebracht.

Der 18-jährige Lenker wurde vorläufig festgenommen, die vier Mitfahrer im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden wieder aus der Kontrolle entlassen.

Dem Lenker wird, nebst den Geschwindigkeitsverstössen und Verkehrswiderhandlungen während der Verfolgungsjagd, vorgeworfen, unter Drogeneinfluss und ohne gültigen Führerausweis unterwegs gewesen zu sein.

Bei der Tankstelle in Zollikofen wurden aus dem Autofenster der Verfolgten Gegenstände geworfen. Dabei handelte es sich um mehrere Kleinverpackungen mit Haschisch und Marihuana. Im angehaltenen Auto wurde ebenfalls Marihuana sichergestellt. Zudem stellte sich heraus, dass das Auto mit gestohlenen Kontrollschildern unterwegs war.

Die Autobahnauffahrt Wankdorf in Richtung Thun war wegen des Vorfalls rund eine Stunde gesperrt.

PD/law

