Tötungsdelikt im Thurgau – 18-Jähriger bei Auseinandersetzung in Sirnach getötet Der Jugendliche wurde mit Stichverletzungen am Strassenrand gefunden. Ein 15-Jähriger wurde kurz darauf von der Polizei festgenommen.

In Sirnach im Kanton Thurgau ist ein 18-Jähriger bei einer Auseinandersetzung tödlich verletzt worden. (Archivbild) Foto: Christian Merz (Keystone)

Ein 18-Jähriger ist in Sirnach TG bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend tödlich verletzt worden. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen und inhaftiert.

Der Einsatzzentrale sei die Auseinandersetzung zwischen zwei Personen an der Feldstrasse kurz nach 20 Uhr gemeldet worden, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Montag mit. Beim Eintreffen der ersten Polizeipatrouille habe ein Mann mit Stichverletzungen am Strassenrand gelegen.

Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmassnahmen durch Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau und dem Rettungsdienst verstarb der 18-jährige Mann laut Mitteilung vor Ort. Die sofort eingeleitete Fahndung hätten zur Festnahme eines tatverdächtigen 15-jährigen Schweizers geführt.

Zur Spurensicherung sei der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen worden. Die Feuerwehr sperrte die betroffene Strasse ab und leitete den Verkehr um. Die Jugendanwaltschaft leitete eine Strafuntersuchung ein.

Die Todesursache seit noch unbekannt und werde am Institut für Rechtsmedizin abgeklärt. Der genaue Tathergang wie auch die Hintergründe des Tötungsdelikts sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei, wie es weiter hiess.

SDA/anf

