Innerorts geblitzt – 18-jährige Töfffahrerin fuhr mit 101 km/h durch Heimenhausen Vergangene Woche ist eine junge Motorradlenkerin im Oberaargau innerorts geblitzt worden. Sie fuhr doppelt so schnell wie erlaubt.

Die Töfffahrerin raste mit 101 km/h durch Heimenhausen. Foto: Christoph Anliker

Eine 18-jährige Motorradfahrerin ist im oberaargauischen Heimenhausen mit 101 km/h geblitzt worden. Auf dem fraglichen Abschnitt der Berkenstrasse sind maximal 50 km/h erlaubt.

Der Vorfall ereignete sich am 7. Juli. Tags darauf sei die junge Frau an ihrem Domizil angehalten worden, teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mit. Sie musste den Führerschein abgeben und wird sich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

SDA/Miriam Schneuwly

