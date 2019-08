173 Franken Unterschied beim gleichen Flug

«Wir spüren weder Flugscham noch Greta-Effekt.» Das sagte Michael Niggemann, Finanzchef der Swiss, Ende Juli. Die Auslastung habe sich sogar noch erhöht. Nachgefragt hatte die Nachrichtenagentur AWP mitten in den Zürcher Sommerferien.

Monate der Klimastreiks und politischen Debatten haben der Fliegerei nichts anhaben können. Trotzdem ist die Flugscham spürbar. Nicht bei der Swiss, dafür bei den Anbietern von CO2-Kompensationen. Ihre Webrechner laufen auf Hochtouren. Wer seine Flugreise CO2-neutralisieren will, wendet sich dabei häufig an Myclimate. Über den Webrechner der Zürcher Stiftung sind bis Ende Juli 2019 rund 400 Prozent mehr CO 2 wettgemacht worden als im selben Zeitraum 2018. Und schon 2018 war ein absolutes Rekordjahr.