17 Schafe gerissen – Nun droht dem Wolf am Gantrisch Gummischrot Seit mehreren Wochen ist im Gantrischgebiet ein Wolf unterwegs und hat dort bereits 17 Schafe gerissen. Die Schafe waren ungeschützt, trotzdem soll der Wolf nun vergrämt werden

Durch das Gantrischgebiet streift seit Wochen ein Wolf. Weil er den Siedlungen zu nahe kommt und Schafe reisst, soll er vergrämt werden. (Themenbild) Foto: Edi Engeler (Keystone/Symbolbild))

Die jüngsten Schafrisse durch den Wolf erfolgten in der Nacht auf Dienstag. Alle gerissenen Schafe waren ungeschützt, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Mittwoch mitteilte. Der Wolf zeige offenbar wenig Scheu vor Menschen, stelle für diesen aber keine Gefahr dar.

Das momentane Verhalten des Tiers sei für die betroffenen Schafhalter jedoch «eine grosse Herausforderung» Der Wolf soll deshalb vegrämt werden, damit er künftig siedlungsnahe Gebiete meidet. Dafür stünden mehrere Methoden zur Auswahl, eine davon sei der Einsatz von Gummischrot, sagte der kantonale Jagdinspektor Niklaus Blatter auf Anfrage. Im Bündnerland sei diese Methode bereits erfolgreich angewandt worden.

Blatter geht am Gantrisch von einem Einzeltier aus. Anzeichen für ein Rudel gebe es keine. Abgeschossen werden darf der Wolf nicht. Dazu müsste er erheblichen Schaden an Nutztieren anrichten. Konkret heisst das 25 erlegte Tiere in einem Monat. Nur ausreichend geschützte Tiere werden angerechnet.

SDA/awb