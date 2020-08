Nach Auseinandersetzung – 17-Jähriger bei Streit auf Berner Bundesterrasse verletzt Der junge Mann wurde per Ambulanz ins Spital gebracht. Verdächtigt wird ein 16-Jähriger, der in Basel von der Polizei angehalten wurde.

Zwei Gruppen haben sich am Wochenende auf der Berner Bundesterrasse gestritten. Foto: Manuel Zingg

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen ist in der Nacht auf Samstag auf der Bundesterrasse in Bern ein 17-Jähriger verletzt worden. Er erlitt eine Schnittverletzung. Der Tat verdächtigt wird ein 16-Jähriger, der am Samstag von der Kantonspolizei Basel-Stadt angehalten wurde.

Der Jugendliche wurde am Sonntag der Berner Kantonspolizei übergeben, wie die die Jugendanwaltschaft des Kantons Bern und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten. Der 16-Jährige gestand bei der Befragung, an der Auseinandersetzung auf der Bundesterrasse beteiligt gewesen zu sein.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es an der Auseinandersetzung Personen mit Messern gab. Wie genau es zur Verletzung des 17-Jährigen kam, wird aber noch untersucht.

Kenntnis von der Auseinandersetzung erhielt die Polizei, weil eine Patrouille am Samstag um 0.30 Uhr auf dem Bundesplatz auf den verletzten 17-Jährigen stiess. Die Patrouille und weitere Einsatzkräfte leisteten sofort erste Hilfe. Danach wurde der junge Mann per Ambulanz in ein Spital gebracht.

SDA