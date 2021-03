SUV kracht in Lastwagen – 15 Tote bei Verkehrsunfall in Kalifornien Mindestens 15 Menschen kommen bei einem Horrorunfall nahe der Grenze zu Mexiko ums Leben, als ein SUV und ein Lastwagen zusammenprallen. Die Ursache wird untersucht.

Laut Polizeiangaben befanden sich 27 Menschen in dem Geländewagen. (2. März 2021) Foto: Gregory Bull (Keystone)

Bei einem schweren Unfall mit einem Lastwagen und einem Geländewagen in Südkalifornien sind nach Angaben eines Ärzteteams 15 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen seien verletzt worden, sagte Judy Cruz von der Notfallabteilung des Krankenhauses Regional Medical Center in der Stadt El Centro am Dienstag in einer Pressekonferenz. Ihren Angaben zufolge befanden sich 27 Menschen in einem SUV-Fahrzeug.

Das sehr voll besetzte Auto war mit einem mit Kies beladenen Sattelzug zusammengestossen. 14 Menschen seien am Unfallort tot aufgefunden worden, eine weitere Person sei im Krankenhaus den Verletzungen erlegen. Mindestens fünf Schwerverletzte seien per Hubschrauber in andere Krankenhäuser in der Region gebracht worden.

Die Unfallursache blieb zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem SUV um einen Ford Expedition, der für höchsten acht Insassen zugelassen ist. Auch der Fahrer des Lkw wurde verletzt, er überlebte den Unfall aber. Auf Fotos der Unfallstelle war zu sehen, dass die Fahrerkabine seines Sattelzugs kaum beschädigt war, während der SUV bei der Kollision schwer beschädigt wurde.

AFP