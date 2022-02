Die Medaillenfavoriten in Peking – «15 plus» ist das Ziel – das sind die Schweizer Olympia-Trümpfe 2014 in Sotschi gewannen die Schweizer 11 Medaillen, 2018 in Pyeongchang 15. Nun erwartet Delegationschef Ralph Stöckli mindestens so viele. Wir auch. Philipp Rindlisbacher Marco Keller Marco Oppliger Monica Schneider

Kommt er an seinen ersten Spielen zum Jubeln? Marco Odermatt (24). Foto: Sven Thomann («Blick»/Freshfocus)

Räumt das Skiteam angeführt von Marco Odermatt ab?

Ob die Schweizer Delegation in China ihr Medaillenziel «15 plus» erreicht oder nicht – es liegt in den Füssen des Skiteams. Den Alpinen ist mit Abstand am meisten zuzutrauen, die erste Entscheidung fällt in der Nacht auf Sonntag (4.00 Uhr) in der Abfahrt der Männer. Swiss-Ski kommuniziert die Erwartungen zwar nicht, doch auch beim Verband heisst es, Chancen für einen Podestplatz bestünden in jedem der elf Rennen.