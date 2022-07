Zwei Mofas kollidiert – 15-Jährige wird bei Unfall in Trubschachen schwer verletzt Am Samstag wurde eine Mofafahrerin bei einer Auffahrkollision schwer verletzte. Ein Helikopter flog sie ins Spital.

Am Samstagabend sind in Trubschachen zwei Mofas kollidiert. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, waren die beiden Fahrzeuge gegen 17.20 Uhr auf dem Tiefenbach hintereinander in Richtung Trubschachen gefahren. Als ihnen ein Auto mit Anhänger entgegenkam, hielt die erste Lenkerin an. Die zweite Fahrerin prallte darauf in das Heck des ersten Mofas.

Die 15-jährige auf dem zweiten Mofa verletzte sich beim Unfall schwer. Sie wurde durch ein Ambulanzteam medizinisch erstversorgt, und dann mit Air-Glaciers-Helikopter ins Spital geflogen.

Die Nebenstrasse war für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

PD/ske

