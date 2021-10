Kanton Bern – 1300 Armeeangehörige werden aus dem Militär entlassen Wie in den Vorjahren werden im Kanton Bern die betroffenen Männer und Frauen zeitlich gestaffelt und in Zivil zur Abgabe ihrer persönlichen Ausrüstung aufgeboten.

Nach der Entlassung müssen die Armeeangehörigen ihre Ausrüstung abgeben. Symbolbild: Keystone/Steffen Schmidt

Auf Ende Jahr werden im Kanton Bern rund 1300 Männer und Frauen aus dem Militärdienst entlassen. Wer seine Dienstwaffe behalten will, muss mehrere Nachweise erbringen.

Dazu gehört ein gültiger Waffenschein, wie aus einer Mitteilung der bernischen Sicherheitsdirektion vom Montag hervorgeht. Ausserdem müssen die Bewerbenden nachweisen, dass sie in den vergangenen drei Jahren mindestens zweimal je das «Obligatorische» und das Feldschiessen absolviert haben.

Die Militärangehörigen aus dem Berner Jura und dem Verwaltungskreis Biel werden ihre persönliche Ausrüstung am 1. November 2021 in Reconvilier abgeben. Alle anderen betroffenen Armeeangehörigen werden vom 22. November bis 24. November 2021 in der Mehrzweckhalle der Kaserne Bern ihr Material abgeben.

SDA/ps

