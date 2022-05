Jugendkriminalität im Kanton Bern – 13- und 16-jähriger als Autoknacker im Verdacht Zwei Jugendliche werden verdächtigt, in Burgdorf an mehreren Fahrzeugeinbrüchen beteiligt gewesen zu sein.

Zu den Einbrüchen in Burgdorf am Montagabend. Foto: Archiv (gestelltes Symbolbild)

Am späten Montagabend wurden der Kantonspolizei Bern mehrere Fahrzeugeinbrüche in Burgdorf gemeldet, wie diese am Dienstag mitteilte. Nach Hinweisen von Anwohnenden und Passanten konnte eine Patrouille in danach zwei Jugendliche anhalten, die dem angegebenen Signalement entsprachen. Die beiden werden verdächtigt, an den Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Weitere Ermittlungen dazu sind im Gange, die Jugendliche befinden sich inzwischen wieder in der Obhut ihrer Familien

pd

