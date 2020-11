5. Jahrestag der Paris-Anschläge – 13. November – auch ein Symbol der Widerstandsfähigkeit Im Kampf gegen den Terror droht der Macron-Regierung etwas Entscheidendes abhandenzukommen: jene Gelassenheit, die das Land stark macht. Eine Analyse. Nadia Pantel aus Paris

Eine Nacht des Schreckens: Zwei Frauen umarmen sich vor dem Bataclan in Paris, wo Islamisten gemordet hatten (13. November 2015). Foto: Keystone

Als die Attentäter ihre Morde planten, analysierten sie zunächst das Leben. Sie suchten die Strassen, in denen zuverlässig gelacht, getanzt und gejubelt wurde. Am 13. November 2015 richteten sie ihre Sturmgewehre auf genau diese Ausgelassenheit. Im Konzerthaus Bataclan, in den Bars im Pariser Nordosten, vor dem Stade de France töteten sie in dieser Nacht 130 Menschen.

Die Kaltblütigkeit und die Brutalität der Täter waren ungeheuerlich. Aus ihnen sprach auch Kalkül: Sie wollten, dass die französische Gesellschaft auf Extremes extrem reagiert. Mit Hass, der keine Differenzierung mehr zulässt. Oder mit Stumpfheit, die das Leid der Hinterbliebenen und Überlebenden ignoriert, um einfach weiterzumachen. Der Terror sollte Paris und Frankreich so tief treffen, dass die Stadt und ihre Bewohner sich nicht wiedererkennten.

Fünf Jahre später bleibt es dabei, dass die Terroristen gescheitert sind. Der 13. November ist in Paris nicht nur ein Symbol für die islamistische Bedrohung geworden, sondern auch für die Widerstandsfähigkeit der Stadt. Schon einen Tag nach den Morden sassen die Menschen wieder auf den Terrassen der Cafés. Aus Trotz, auch aus Verzweiflung – und weil sie wussten, dass sie zusätzlich zu Schmerz und Angst nicht auch noch Einsamkeit ertragen wollten.

Im Kampf gegen die «inneren Feinde» schiesst die französische Regierung mit immer gröberem Schrot.

Wie unerschütterlich die französische Öffentlichkeit auf den Terror reagierte, zeigte sich 2017 auch bei der Präsidentenwahl. Ins Amt wurde ein Politiker gewählt, dessen Kampagne auf Optimismus und Versöhnung aufbaute: Emmanuel Macron. Sicher, Macron konnte nur gewinnen, weil sich ihm in der Parteienlandschaft ein Vakuum eröffnet hatte. Dennoch bleibt es bemerkenswert, dass sich Frankreich mitten in einer Terrorserie für einen Präsidenten entschied, der im Wahlkampf auf nationalistisches Getöse verzichtete. Noch drei Tage vor der Stichwahl tötete ein Islamist einen Polizisten auf den Champs-Elysées. Die rechtsextreme Marine Le Pen konnte zwar ein starkes Ergebnis erzielen, aber zu keinem Zeitpunkt hätte sie ernsthaft gewinnen können.

Im Jahr vier der Präsidentschaft Macron droht nun jedoch etwas Entscheidendes abhandenzukommen: jene Gelassenheit, die das Land stark macht. Die französische Regierung hat auf die neuesten Terroranschläge hart reagiert und unter anderem islamistische Vereine verboten, die den Rechtsstaat nicht anerkennen. Das ist richtig und schützt nicht zuletzt diejenigen Muslime, die in ihren Gemeinden von Radikalen eingeschüchtert werden. Doch im Kampf gegen diejenigen, die von der Regierung als «innere Feinde» ausgemacht werden, schiessen Macron und seine Minister mit immer gröberem Schrot.

Es entsteht der Eindruck, dass Macron genau das fehlt, was er sich von den Bürgern wünscht, nämlich Vertrauen.

Ein neues Gesetz soll es verbieten, Bilder von Polizisten zu verbreiten, um die Beamten vor Übergriffen zu schützen. Gleichzeitig zeigen Videos der vergangenen Woche, wie Polizisten in Paris gegen 17-Jährige vor dem Tor von deren Schule mit Tränengas und Schlagstöcken vorgehen. Das belegt, wie wichtig es sein kann, Beweise für unangemessene Gewaltanwendung durch Beamte zu sammeln.

Fast schon fragil wirkte die Staatsführung, als Macron sich Anfang November in einem offenen Brief an die Redaktion der «Financial Times» wandte, weil er sich von einem Meinungsbeitrag des englischen Blatts angegriffen fühlte. Er kämpfe nicht gegen den Islam, sondern gegen den Islamismus, stellte er klar. Weil das wahr ist, hatte dies die «Financial Times» bereits auch ohne Intervention des Präsidenten berichtet.

Immer wieder entsteht der Eindruck, dass Macron genau das fehlt, was er sich von den Bürgern wünscht, nämlich Vertrauen. Als würden nur strenge Gesetze und genaue Überwachung ein friedliches Zusammenleben ermöglichen. So klingt das Werben für die Werte der Republik zunehmend wie aggressive Selbstverteidigung.