Badeunfall in der Aare – 13-Jähriger nach Badeunfall im Spital verstorben Der eritreische Knabe war am Montag oberhalb des Muribads verunfallt. Am Dienstag ist er seinen Verletzungen erlegen. pkb / db

Die Aare ist nicht harmlos. Adrian Moser

Der Jugendliche, welcher am Montag in Muri bei Bern in der Aare verunfallt war, ist am Dienstagabend im Spital verstorben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Dies teilt die Kantonspolizei am Mittwoch mit. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 13-jährigen eritreischen Knaben, der in der Region wohnhaft war.

Der Jugendliche war Montag oberhalb des Muribads verunfallt und in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden war. Als er einen Ball aus der Aare holen wollte, geriet er im Bereich von Treibholzablagerungen unter Wasser. Der Unfall passierte kurz nach 17 Uhr.

Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland gehen derweil die Ermittlungen der Kantonspolizei Bern zu Hergang und Umständen des Unfalls weiter.