Ersatzwahlen in Moutier – 13 freie Sitze der Berntreuen im Stadtparlament besetzt Weil es keine offiziellen Kandidaturen gab, erhielten über 1000 Personen mindestens eine Stimme. Am Ende wurden vier Frauen und neun Männer gewählt.

Ein Mann gibt seine Stimme am Sonntag in Moutier im Hasenkostüm ab. Foto: Stéphane Gerber (Keystone)

Das Parlament des bernjurassischen Städtchens Moutier ist nach den Ersatzwahlen vom Sonntag wieder komplett. Nicht weniger als ein Drittel der Sitze war nach dem Auszug der berntreuen Abgeordneten vergangenes Jahr frei geworden.

13 Berntreue von FDP, SVP und der SP Berner Jura gaben ihren Rücktritt, nachdem sich die Bevölkerung von Moutier in einer Urnenabstimmung für einen Wechsel zum Kanton Jura ausgesprochen hatte.

Nun sei es an den projurassischen Kräften, die Geschicke der Stadt zu lenken. «Wir sind dafür nicht mehr die Richtigen», sagte Steve Léchot, einer der zurückgetretenen Stadträte, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Insbesondere der Transfer des Städtchens vom Kanton Bern zum Kanton Jura sollen jene nun verantworten, die einem Kantonswechsel zugestimmt hatten.

Speziell an den Ersatzwahlen war, dass sie im Majorzverfahren durchgeführt wurden, so wie dies die Stadtordnung vorsieht. Das heisst, dass jeder Stimmberechtigte gewählt werden konnte. Wer am meisten Stimmen zusammenbekam, kann nun einen Sitz im Stadtparlament beanspruchen.

Über 1000 Personen erhielten eine Stimme

Gewählt wurden am Sonntag insgesamt vier Frauen und neun Männer, welche die ersten dreizehn Plätze belegten. Stimmen erhielten insgesamt über 1000 Personen, wovon viele nur eine, zwei oder drei Stimmen auf sich vereinigen konnten. Jonas Girardin heisst der Mann, der mit 441 die meisten Stimmen erhielt.

Im Wahlkampf hatten sich die projurassischen Kräfte in Zurückhaltung geübt. Die freien Sitze der Berntreuen einfach so an sich raffen, wollten sie nicht, wie mehrere Exponenten gegenüber Radio Jura Bernois bekräftigt hatten. Dies würde zu einer nicht erwünschten Überrepräsentation führen und wäre kein Abbild der tatsächlichen politischen Kräfteverhältnisse mehr.

Im Berner Jura zieht sich die Frage nach der Kantonszugehörigkeit kreuz und quer durch die Parteienlandschaft. So gilt die SVP als berntreu, die CVP als projurassisch und die SP spaltete sich in die projurassische PSA und die berntreue SP Berner Jura auf.

Auf der Zielgeraden

Das Städtchen Moutier ist die letzte Bastion des Jurakonflikts. Unter der Ägide des Bundes beschritten die Kantone Bern und Jura einen langen Weg, um die Kantonszugehörigkeit des Berner Juras zu klären.

In einer denkwürdigen Abstimmung 2013 entschied sich die Gegend klar für einen Verbleib bei Bern. Nur in Moutier wünschte man sich einen Anschluss an den Jura. Der Kanton Bern erlaubte Moutier eine Abstimmung zu dieser Frage auf Gemeindeebene durchzuführen. Im März 2021 entschieden die Stimmberechtigten, dass ihre Stadt zum Kanton Jura wechseln soll. Damit gilt die Jurafrage als gelöst.

SDA/mb

