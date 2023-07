Fand die Regelauslegung schon am Freitag einen «Witz»: WM-Leader Max Verstappen. Foto: Klaus Pressberger (Getty Images)

Irgendwann hatte Ernst Hausleitner genug – und gleichzeitig einen kreativen Vorschlag. Sollen sie doch vor dem Rennen schon jedem Fahrer eine 5-Sekunden-Strafe aufbrummen, dann können diese wenigstens fahren, wie sie wollen. So sagte das der Formel-1-Kommentator des österreichischen Fernsehsenders ORF während des Grand Prix in Spielberg.

Hausleitner regte sich fürchterlich auf über die unzähligen Übertretungen und Strafen, die auf dem Monitor des Weltverbands FIA im Halbminutentakt aufleuchteten. Er war bei weitem nicht der Einzige.

Piloten wurden bestraft, mit 5 Sekunden Zuschlag, mit 10 Sekunden, weil sie mit allen vier Rädern wiederholt die sogenannten Tracklimits überfahren hatten, die weissen Linien, die eigentlich das Ende der Kurven markieren. Doch das absurde Schauspiel endete nicht mit dem Rennen, richtig grotesk wurde es erst danach.

Ocon? 30 Sekunden plus!

Der Rennstall Aston Martin monierte, viele Fälle seien gar nicht geahndet worden, was die FIA schliesslich bestätigte. Sagenhafte 1200 potenzielle Übertretungen hätten während des Rennens überprüft werden müssen – ein Ding der Unmöglichkeit. Wie sehr die Regelhüter hinterherhinkten mit ihren Urteilen, wurde schon während des Grand Prix ersichtlich, als gegen Haas-Pilot Nico Hülkenberg eine Verwarnung ausgesprochen wurde, der Deutsche da aber sein Auto schon längst im Kiesbett abgestellt hatte und wohl gerade beim Teetrinken war.

Um 21.45 Uhr, nachdem die Regelhüter um Rennchef Niels Wittich und die Kommissare Garry Connelly, Mathieu Remmerie, Enrique Bernoldi und Walter Jobst die Fälle geprüft hatten und einen Teil von einem Computer hatten überprüfen lassen, stand das Ergebnis fest. 83 zusätzliche Verstösse stellten sie fest, die zu zwölf Strafen gegen acht Fahrer führten. Esteban Ocon etwa, dem Fahrer von Alpine, wurden 30 Sekunden zu seine Zeit addiert.

Drehen sich die Funksprüche der Fahrer einzig darum, wer wann wo eine weisse Linie überfahren hat, läuft definitiv etwas falsch.

Fünf Stunden nach dem Ende des Grand Prix wurde das Klassement noch einmal durcheinandergewirbelt. Wer viermal über die Streckenbegrenzung gefahren war, bekam 5 Sekunden aufgebrummt, beim fünften Mal gab es zehn Sekunden – dann begann die Zählerei von vorne. So verlor Ferrari-Fahrer Carlos Sainz seinen 4. Platz und wird nun als Sechster geführt. Die Zuschauer erfuhren also auf dem Heimweg, dass sie sich unter Umständen vergeblich für ihren Lieblingsfahrer gefreut hatten, vielleicht lagen sie auch schon längst im Bett, als das Urteil kam. Das einzige Glück der FIA ist, dass das Podest mit Sieger Max Verstappen, Charles Leclerc und Sergio Pérez bestehen blieb. Nicht auszudenken, wie gross der Aufschrei sonst gewesen wäre.

Doch auch so steht fest: Mit solchem Vorgehen tut sich die Formel 1 keinen Gefallen, so ist sie nur noch peinlich. Drehen sich die Funksprüche der Fahrer einzig darum, wer wann wo eine weisse Linie überfahren hat, läuft definitiv etwas falsch.

Seit der US-amerikanische Mediengigant Liberty Media die Geschicke im Januar 2017 von Bernie Ecclestone übernommen hat, sucht er die Nähe zu den Fans. Es gibt rund um die Strecken Shows, Konzerte, die Fahrer werden zu Popstars stilisiert, die Protagonisten einem jüngeren und weiblicheren Publikum per Netflix-Serie nähergebracht. Diametral dazu stehen dann technische Entscheidungen wie diejenigen vom Grand Prix in Österreich, die keinem Zuschauer und keiner Zuschauerin mehr plausibel zu erklären sind. Schon gar nicht jenen vor Ort, die nicht ständig den Datenkanal der FIA konsultieren.

Das Ganze war schon am Freitag absehbar

Natürlich ist die Formel 1 komplex und das Regelbuch so dick wie die Bibel, doch manchmal fehlt es an Mut und Spontanität. Denn die grosse Verwirrung vom Sonntag war schon am Freitag absehbar, als im Qualifying irrsinnige 47 Runden gestrichen wurden, weil Fahrer über die Linien hinausgeschossen waren. WM-Leader Verstappen sprach von einem «Witz». Doch anstatt zu reagieren, rasselte die Formel 1 mitten ins grosse Chaos. So nähert sie sich potenziellen neuen Fans nicht, sondern entfernt sich meilenweit von ihnen. Und das in einer Zeit, in der der Motorsport ohnehin in Erklärungsnot gerät, wenn es um seine Existenzberechtigung geht.

Nun ist anzumerken, dass die Tracklimits durchaus Sinn ergeben, will doch niemand, dass die Piloten sich andauernd Vorteile verschaffen, indem sie diese überschreiten. Auch ist vernünftig, dass das Überfahren der Linien mittlerweile in jeder Kurve gleich gewertet wird. Nur hätte in Spielberg die Vernunft siegen und die Regel zumindest angepasst, wenn nicht ausnahmsweise ausgesetzt werden müssen – gerade nach den Ereignissen vom Freitag.

Immerhin dürfte dieser abstruse Sonntag zu einer grundsätzlichen Debatte führen. Braucht es wirklich so viele asphaltierte Auslaufzonen, oder wäre die Rückkehr zu mehr Kiesbetten eine potenzielle Lösung, die die Diskussion hinfällig machen würden? Das Problem, das sich den Pistenbauern stellt: Sie müssen nicht nur der Formel 1 gerecht werden, oft fahren auch Hobbypiloten auf den Strecken, finden wie in Österreich auch Motorradrennen statt und sind daher grössere Auslaufzonen gewünscht. Vielleicht wäre die Rückkehr zu groben Randsteinen eine Lösung, die Fahrer und Auto gleich spüren lassen, dass sie das Limit überschritten haben, und nach dem Formel-1-Wochenende wenn nötig wieder entfernt werden. Jedenfalls braucht es Lösungen, will die Formel 1 ihr neu gewonnenes Publikum nicht schnell wieder verlieren.



