Ärger über Asylpläne des Kantons – «120 Flüchtende auf 180 Einwohner, das geht doch nicht!» Für die Behörden in Bern bietet der Alpenblick in Wolfisberg ein nahezu ideales Zuhause für Flüchtlinge. Doch im Dorf sind viele wütend. Carlo Senn Stephan Künzi

Auf dieser Terrasse werden bald keine Gäste mehr bewirtet: Der Wolfisberger Alpenblick wird im August zu einer Asylunterkunft. Foto: Dres Hubacher

Wolfisberg ist ein beschauliches Dorf im Oberaargau oberhalb von Niederbipp, viele Einfamilienhäuser, ein paar Bauernhäuser. Am Dienstagmorgen pflegt Jacqueline Kaser gerade ihren Garten, schneidet die Hecke, wischt die Einfahrt, schafft Ordnung. Innerlich ist sie jedoch aufgewühlt. Eben hat sie erfahren, dass der Kanton in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft eine Asylunterkunft eröffnen will. 120 Flüchtlinge, gleich neben ihrem Vorgarten? Sie ist wütend: «120 Flüchtende auf 180 Einwohner, das geht doch nicht!»

Etwas weiter oben im Dorf, das am Jurahang im nordöstlichen Zipfel des Kantons Bern liegt, wohnt Thomas Lerf. Hier ist die Aussicht noch etwas grandioser, sind die Gärten noch etwas schöner. «Es ist doch so schön hier!», stellt Lerf fest und fragt sich gleich: Was passiert nun mit diesem Dorf? Müssen künftig die Türen abgeschlossen, die Autoschlüssel abgezogen werden?

Willkommen in Wolfisberg: Im kleinen Dorf am Jurahang prägen Bauernhöfe und Einfamilienhäuser das Bild. Foto: Dres Hubacher

Klar, betonen Lerf wie Kaser, die Bewohnerinnen und Bewohner der geplanten Unterkunft seien letztlich auch arme, von Krieg und Not gebeutelte Menschen. Doch in Wolfisberg gebe es nichts zu tun. «Ihnen ist doch stinklangweilig hier», denkt Lerf laut nach. Man wolle ja helfen, aber so?

Kanton bleibt gelassen

«Wenn wir kommen, applaudiert niemand.» Manuel Michel, Vorsteher im kantonalen Amt für Integration und Soziales, ist ob solcher Reaktionen nicht überrascht. Wo immer der Kanton eine Kollektivunterkunft für Asylsuchende einrichten wolle, ploppten die stets ähnlichen Gegenargumente auf. Allen voran jenes, dass die Unterkunft zu dezentral liege – oder je nach Standort auch mal zu zentral.

Mit solchen Äusserungen könne der Kanton gut umgehen. Die Ängste und Vorbehalte, die sich in solcher Kritik Luft verschafften, legten sich nach der Betriebsaufnahme in der Regel rasch. Das wisse man aus Erfahrung, «der Kanton Bern betreibt immerhin rund vierzig Kollektivunterkünfte».

Die Kritik verhallt in der Regel rasch: Manuel Michel ist des Lobes voll über den Alpenblick. Foto: Christian Pfander

Er tut dies gemeinsam mit den Partnerorganisationen, die den Alltag vor Ort managen, wie Michel anfügt. In Wolfisberg wird dies, wie überall im Oberaargau und im Emmental, die private ORS Service AG sein.

Umschwung für die Kinder

Als die Niederbipper Behörden am Montag erstmals über die geplante Unterkunft im Hotel-Restaurant Alpenblick informierten, klagten sie, vom Kanton vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein. Diesen Vorwurf weist der Amtsvorsteher weit von sich. Als das Projekt konkret geworden sei, habe er sofort mit Gemeindepräsidentin Sibylle Schönmann (SVP) Kontakt aufgenommen. Das sei am 2. Juni gewesen – den Vertrag mit Fredy und Barbara Aeschlimann, der Wirte- und Besitzerfamilie, habe der Kanton erst am 9. Juni unterzeichnet.

«Die Liegenschaft eignet sich sehr gut.» Manuel Michel, kantonales Amt für Integration und Soziales

Gleichzeitig macht Michel klar, dass der Hotel- und Restaurantbetrieb die Anforderungen an eine Kollektivunterkunft weitestgehend erfüllt. Die Liegenschaft verfügt über Gastroräume verschiedener Grösse sowie über zwanzig Hotelzimmer, von denen die meisten über ein eigenes Bad verfügen. Dazu kommt viel Umschwung mit Spielgeräten für die Kinder – «die Liegenschaft», doppelt er nach, «eignet sich sehr gut».

Ob Einwände der Behörden da überhaupt noch etwas geändert hätten? Immerhin wird der Gemeinderat nicht müde, darauf hinzuweisen, dass auf die 180 Wolfisbergerinnen und Wolfisberger nun bis zu 120 Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene kommen werden. Michel antwortet, dass das Verhältnis zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen bei einem Standortentscheid stets eine Rolle spiele. Aber ja, gesteht er ein, in Wolfisberg ändere dieser Faktor an der sonst rundum positiven Beurteilung nichts.

«Wir werden uns finden»

Und das sehr ländliche Umfeld ohne Schule, Laden oder Anschluss an den öffentlichen Verkehr? Diese Faktoren, gesteht Michel ein, seien sicher ein Nachteil. Er erinnert daran, dass die Asylsuchenden im neuen Zentrum erste Schritte in die hiesige Gesellschaft machen sollen. Dazu gehört, Deutsch zu lernen und mit den neu erworbenen Sprachkenntnissen selbstständig einkaufen oder zum Arzt gehen zu können – wie das an dieser Lage gehen soll?

Die Frage stellte sich sehr ähnlich schon im Gurnigelbad, das mitten im Wald oberhalb von Riggisberg und damit noch weiter weg vom nächsten Zentrum liegt. Die Lösung brachte ein Bus, der regelmässig ins Dorf hinunterfährt – auch in Wolfisberg sei eine solche Lösung denkbar, sagt Michel. Natürlich, ergänzt er an die Adresse all jener, die noch heute der schon vor Jahren eingestellten Busverbindung nach Niederbipp nachtrauern, würde dieses Angebot auch den Einheimischen zur Verfügung stehen.

1 / 3 Der Alpenblick in Wolfisberg bietet fast alles, was sich der Kanton wünscht (Bildstrecke) – etwa … Foto: Dres Hubacher

Mit einem Bus werden wohl auch die Flüchtlingskinder nach Niederbipp zur Schule gefahren. Schon steht im Raum, dass die Gemeinde deshalb auf zusätzlichen Ausgaben sitzen bleibt, in einer Zeit notabene, in der die letzte Steuererhöhung noch nicht weit zurückliegt. Wieder versucht Michel, den Ball flach zu halten: «In dieser Frage werden wir uns ebenfalls finden.»

Wie der Wind dreht

Dann öffnet der Amtsvorsteher den Blick aufs grössere Ganze. Er erinnert daran, dass der Kanton bis im nächsten Frühling 1200 bis 1500 neue Plätze für Asylsuchende finden muss, wenn er die Leute unterbringen will, die ihm vom Bund zugeteilt werden. In dieser Situation greife der Kanton natürlich zu, wenn ihm auf dem freien Markt eine geeignete Liegenschaft angeboten werde.

In Wolfisberg bleibt der Alpenblick nun «für voraussichtlich drei Jahre» ein Zentrum für Asylsuchende. So formuliert es der Kanton in seinem offiziellen Communiqué. Zu den Konditionen, die mit Fredy und Barbara Aeschlimann ausgehandelt worden sind, äussert sich Michel nicht mehr weiter. Damit bleibt offen, was die beiden für ihre Liegenschaft bekommen.

Umso mehr betont der Amtsvorsteher nochmals, wie rasch sich die Emotionen nach der Ankunft der Asylsuchenden in der Regel legten. Eindrücklich gezeigt habe dies im April ein Beitrag in der Sendung «Rundschau» des Schweizer Fernsehens, in der Passantinnen und Passanten aus Steffisburg befragt wurden. «Ein paar Wochen nach Eröffnung der Unterkunft hatte sich gezeigt, dass ein Miteinander sehr gut möglich ist. Plötzlich war wichtig, dass die Schweiz doch in einer humanitären Tradition stehe, man den Leuten also helfen müsse.»

Lichterlöschen Ende Juli

Im Alpenblick steht Barbara Aeschlimann derweil im Saal und deckt den Tisch. «Wir haben dieses Hotel jahrelang mit Herzblut geführt», sagt die Mitinhaberin. «Doch jetzt mussten wir halt für uns schauen.»

Der Betrieb sei nun mal kaum rentabel, der Mann im Pensionsalter und eine Nachfolge zu finden, unmöglich. Zerschlagen hätten sich auch die Pläne, die heutigen Bauten abzureissen und an ihrer Stelle ein Reihenhausquartier zu bauen. «Dass die Dorfbewohner an unserem Entscheid keine Freude haben, kann ich ein wenig verstehen», sagt Aeschlimann.

Bis zum Lichterlöschen im Alpenblick dauert es noch anderthalb Monate. Der Austrinket ist für den 28. Juli angesagt, und bereits im August ziehen die ersten Asylsuchenden ein.

