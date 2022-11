Cornichons im Test – 12 Gürkli und ein preiswerter Gewinner Sie sind das perfekte «Gemüse» zum winterlichen Raclette. Wir haben zwölf verschiedene Gläser Cornichons aufgemacht – und uns überraschen lassen. Daniel Böniger Nina Kobelt

Mal süss, mal sauer: Cornichons sind nicht gleich Cornichons. Foto: Getty Images/iStockphoto

Und es kommt doch auf die Grösse an: Der Unterschied zwischen Essiggurken und Cornichons liegt nicht im Geschmack, sondern eben – in der Grösse. Cornichons dürfen nicht mehr als sechs Zentimeter messen, damit sie als «Hörnchen» – das ist die deutsche Übersetzung – durchgehen. Und grad weil sie so putzig daherkommen, sind sie der perfekte Begleithappen zu Raclette oder zum Fondue, damit man dann neben Käse noch ein wenig Gemüse gegessen hat.