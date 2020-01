Wie die Schweiz ab 2025 ärmer wurde

Wir lernen sparen

Nachhaltigkeit? Wir lernten eine alte, vergessene Tugend wieder: das Sparen. Wir machten den Rück-Schritt vom Wegwerfen zurück zum Reparieren. Wer ärmer wird, wir auch nachhaltiger, lernten wir. Theoretisch hatten wir das vorher schon gewusst, denn je reicher, desto grösser der Fussabdruck, die Praxis hingegen machte uns doch einige Mühe. Es ist zwar nachhaltig, nicht mehr in die Ferien zu fliegen, eine Einschränkung ist es doch.

Überhaupt, das Konsumniveau sank, also auch die Lebensqualität, denn wir hatten sie immer am Konsum gemessen. Wir mussten uns nicht fragen, was braucht es wirklich? Nein, wir fragten uns, was können wir uns noch leisten? Ich kann es einfach zusammenfassen: weniger. Neubauten waren selten, was auch darauf zurückzuführen war, dass die Bevölkerung schrumpfte. Es gab bald einmal leere Schulhäuser. Sind sechs Millionen Schweizer zu wenig?

Wir hatten Glück, die verarmte Schweiz blieb stabil, auf tieferem Niveau zwar, aber ausreichend sicher. Die politischen Kämpfe wurden härter, ausgeartet aber sind sie nie. Was geschieht, wenn ein Land ärmer und auch noch unstabil wird, das haben wir in den letzten Jahrzehnten in England gesehen. Separatismus, Unregierbarkeit, Währungszerfall, Faustrecht, Bandenkrieg, das sind die Folgen.

England ist ruiniert, die Schweiz nur ärmer. Trotzdem, Ärmerwerden hat auch seine Vorteile: Die doppelt aufgeblähte Schweiz ist uns erspart geblieben. Das macht uns Hoffnung auf ein besseres 22. Jahrhundert.