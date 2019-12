Wie bestraft man Stealthing?

Nun hat ein Gerichtsverfahren in der Schweiz diese Frage erneut aufgeworfen. Am Donnerstag sprach das Obergericht Zürich einen Mann in zweiter Instanz frei, der wegen Stealthing vor Gericht gelandet war. Der damals 19-jährige Student war beim Sex mit einer 18-jährigen Studentin zunächst mit, dann ohne Kondom in die Frau eingedrungen, woraufhin sie den Mann anzeigte.

Im Februar urteilte das Bezirksgericht Bülach erstmals über den Fall, bei dem Aussage gegen Aussage steht: Nach Angaben des Beschuldigten hat die Frau ihm das Kondom abgenommen, um ihn zu stimulieren, danach sei er davon ausgegangen, dass sie ihn aufgefordert habe, ungeschützt in sie einzudringen. Die Frau bestreitet diese Darstellung.

«Stealthing ist moralisch ‹verwerflich›, aber nicht strafrechtlich erfasst.»Zürcher Obergericht

Sie habe ihm das Kondom nicht abgenommen und habe sofort protestiert, als sie bemerkt habe, dass er es nicht mehr trägt. Die Staatsanwaltschaft hatte den Studenten wegen Schändung angeklagt. Eine Besonderheit des schweizerischen Strafgesetzbuches: Als Schändung wird in der Schweiz sexueller Missbrauch bezeichnet, der darauf basiert, dass das Opfer widerstandsunfähig ist. Ein solcher Missbrauch liege durch das fehlende Wissen der Frau vor, argumentierte der Staatsanwalt.

Doch das Gericht entschied anders. Es sprach den Beschuldigten frei – nicht, weil es der Frau nicht glaube, sondern weil hier eine Gesetzeslücke vorliege. Der Mann habe sich nicht an die vereinbarten Regeln gehalten, aber das sei keine Schändung im juristischen Sinn. Das Bundesgericht müsse hier Rechtssicherheit schaffen, so der vorsitzende Richter. Ähnlich sah es am Mittwoch die nächsthöhere Instanz, das Zürcher Obergericht: Stealthing sei «moralisch verwerflich», aber eben nicht strafrechtlich erfasst.

Das noch relativ junge Phänomen Stealthing fordert die Justiz heraus.

Es ist bereits der dritte Stealthing-Fall vor einem Schweizer Gericht. Ein Mann aus dem Kanton Waadt wurde 2017 in erster Instanz wegen Vergewaltigung verurteilt, in zweiter Instanz entschied das Kantonsgericht, dass die Tat des Mannes als Schändung zu werten sei.